Jantar especial da AMMA destaca o cacau em 8 pratos; veja onde e quanto custa

Na Páscoa, o cacau ganha destaque como protagonista de diversos doces e inspira novas experiências. É a partir desse universo de possibilidades que a AMMA, marca de chocolates orgânicos, lança uma iniciativa especial em São Paulo. A novidade inclui uma loja temporária na Vila Madalena e um jantar degustação que homenageia o cacau em diferentes formas e sabores.

Degustação especial

A AMMA, marca de chocolates orgânicos, inaugura uma loja temporária na Vila Madalena, em São Paulo. Além de chocolates exclusivos, o espaço oferece o jantar “Ode ao Cacau”, um menu imersivo assinado pela chef Fernanda Valdivia. A experiência acontece às quartas-feiras de abril, até o dia 16.

O jantar se aventura na versatilidade do fruto durante oito tempos, apresentando o cacau em diversos formatos, como mel, vinagre, picles, casca, nibs e licor. De acordo com a matéria de Giulia Howard, do Paladar, a experiência sai por R$ 700, por pessoa.

Para reservar, você pode contatar o WhatsApp em 11 3819-3998. O jantar tem um limite de 12 pessoas por noite.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 325 - Vila Madalena. 2, 9 e 16 de abril, quartas-feiras, às 20h. Reservas via WhatsApp: 11 3819-3998

Loja de chocolates

