Existe jeito certo para degustar cerveja?

Quando pensamos em tomar um cerveja, a única coisa que é lembrada de fato é o ato de ingerir a bebida. No entanto, provar um determinado tipo de cerveja vai muito além disso, principalmente se envolve uma análise minuciosa de todos os aspectos da bebida.

Ao Paladar, Fernanda Ueno, das Japas Cervejaria, explicou como um verdadeiro sommelier degusta uma cerveja. Veja aabaixo:

Como degustar cerveja?

Segundo a especialistas, para fazer uma análise sensorial correta, você começa desde o momento em que a latinha ou a garrafa é aberta.

“Você já escuta o barulhinho do gás saindo e segue para analisar visualmente: a cor da cerveja, se ela é turva, se ela é brilhante, se a espuma é estável, se as bolhas são pequenas ou grandes. Você também vai para o aroma, então vai cheirar, vai perceber quais aromas a cerveja tem. E, só aí, você segue para o primeiro gole”, afirma.

Cerveja combina com qualquer tipo de comida?

Com tantas opções de estilos disponíveis no mercado, é possível achar cervejas que combinam com qualquer tipo de comida.

“Tem as combinações mais clássicas, como as IPAs, que combinam com carnes e comidas mais gordurosas”, explica Fernanda. “Eu gosto muito de harmonizar Witbier ou Pilsen com sushi, com comidas mais leves ou até saladas”, sugere ela.

“A cerveja sour, por exemplo, vai bem com fruta e com sobremesa. Então para todos os pratos a gente consegue achar uma combinação para harmonizar a cerveja.”

Tipos de cerveja

A profissional cita alguns tipos principais de cerveja no vídeo. Confira as especificações de cada estilo da bebida:

Session IPA

Embora apresentem baixo teor alcoólico, as session IPAs são para aqueles que apreciam uma boa dose de amargor na bebida.

Witbier

As cervejas dessa categoria são à base de trigo, muito leves e apresentam notas de casca de laranja e sementes de coentro.

Lager

Entre as citadas, as cervejas da família lager, em especial as american lager e pilsen, são as mais leves, com alta drinkability (termo que indica a facilidade de beber).

Sour

Com sabor ácido e azedo, a cerveja tipo Sour apresenta notas mais frutadas.