João Gordo está processando GNT por plágio; entenda o caso

O músico João Gordo decidiu entrar com uma ação judicial contra a Globo e a GNT para recuperar os direitos do nome panelaço, seu programa no youtube.

Na publicação do instagram, ele e sua esposa contam que o nome Panelaço foi inspirado nos “cacerolazos” que acontecem na Argentina, onde as donas de casa do Movimento de Amas de Casa del País, realizaram, em forma de protesto, um panelaço.

Além disso, eles contam sobre as sementes que foram colhidas após o projeto. Como, a Central Panelaço, que é um espaço alternativo cultural, que recebeu inúmeros workshops, palestras, lançamentos de livros e muito mais. O Delivery Vegano, que resiste até hoje. E outros projetos sociais.

Para garantir que consigam arcar os custos da ação, eles estão mobilizando uma rifa, para recuperar todos os direitos sobre o trabalho do Panelaço, no valor de R$20. Confira o vídeo completo abaixo.

