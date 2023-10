Joaquim Lopes abrirá restaurante em São Paulo e já tem previsão de estreia

O ator Joaquim Lopes aposta em um novo empreendimento gastronômico e irá realizar o sonho de abrir o próprio restaurante em breve.

Em entrevista à revista Quem, ele contou que o estabelecimento será aberto em São Paulo no próximo ano. O negócio será a grande oportunidade do artista para mostrar seus dotes culinários ao público, que já são vistos nas redes sociais e no comando do reality Cook Island – Ilha do Sabor , do GNT.

“Na verdade, não vai ser um restaurante, vai ser um boteco de chef. Um cardápio totalmente assinado por mim. Vão ser comidas que eu cresci comendo e que eu amo de paixão com um toque mais rebuscado”, disse.

Joaquim completou dizendo que vai ser um lugar especial com seus sócios, pessoas que ele tem muito carinho. “Tem toda uma história, porque os cinco tem o mesmo background de cidade, tem essas coisa de São Paulo muito presente”, ressaltou.

Receitas testadas e aprovadas

