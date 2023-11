Jogadores de futebol ajudam na popularização do chimarrão ao redor do mundo; entenda

Consumido principalmente na Argentina, Uruguai, Paraguai e no sul do Brasil, o mate ou chimarrão é um chá amargo e com cafeína, preparado com folhas secas de erva-mate.

As folhas são colocadas em uma cuia - recipiente em forma de copo - e a água quente (idealmente a 75 °C, para não queimar as folhas) é despejada de uma chaleira ou garrafa térmica sobre as folhas. Há pessoas que acrescentam cascas de limão ou laranja, hortelã ou verbena ao chimarrão. Outras ainda incluem ingredientes mais controversos, como açúcar, mel, pó de café e até uísque.

Nos últimos anos, houve uma expansão do consumo da erva-mate fora da América do Sul e sommelier de mate na província argentina de Misiones, Karla Johan, atribui o fenômeno, em parte, aos jogadores de futebol argentinos e uruguaios.

À BBC, ela contou que os jogadores levaram o hábito de tomar chimarrão para a Europa, quando se mudaram para os clubes internacionais. Além disso, durante a viagem ao Catar para disputar a Copa do Mundo de 2022, a seleção argentina levou consigo 240 kg de erva-mate.

“Agora, com [Lionel] Messi morando em Miami [EUA], ele se tornou um grande embaixador da erva-mate, como uma vitrine viva do consumo de chimarrão”, disse Johan.

