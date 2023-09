Jurados do The Taste Brasil choram com história de participante que ficou em bunker na Ucrânia

A estreia da nova temporada do reality culinário The Taste Brasil, que foi ao ar no GNT, na terça-feira, 26, foi comovente e levou os jurados às lágrimas após ouvirem a história do participante que ficou preso em um bunker na guerra da Ucrânia. As informações são do portal Terra.

Claude Troisgros, Felipe Bronze, Manu Ferraz e Manu Buffara choraram ao saber da experiência do chef Fernando Brito.

“Eu trabalhava na embaixada e saí no sexto dia da guerra. Fiquei dentro de um bunker [estrutura construída embaixo da terra para resistir a projéteis de guerra]. A embaixada do Brasil foi a única no mundo que ficou em Kiev. Até um dia antes, eu estava planejando um jantar oficial”, contou o chef no programa.

Fernando ainda relatou que durante o período que ficou no bunker cozinhou para as demais pessoas que se abrigavam no local. “As pessoas precisavam sobreviver, então comecei a cozinhar comidas que estavam no estoque, era uma escola. A guerra chega como um assombro e te rapta emocionalmente”, acrescentou.

Apesar da história de superação, o chef não passou para a próxima etapa da competição.

