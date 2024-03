Júri especializado seleciona o melhor azeite nacional após rigorosos testes de qualidade

Em uma nova edição do Paladar Testou, os azeitólogos Paula Brauen, Ana Beloto e Sandro Marques formaram o time de jurados da vez para testar as principais marcas brasileiras de um ingrediente que já faz parte dos itens indispensáveis nas geladeiras e dispensas: o azeite.

Foram selecionados azeites fabricados por 6 selos diferentes, que se encontravam em plena forma para consumo, e cada amostra foi avaliada em quesitos como frescor, aroma, nível de amargor e picância. Os produtos que mais apresentaram um bom equilíbrio dos critérios ganharam os maiores destaques do ranking.

Um deles foi o azeite produzido pela Sabiá, que conquistou o primeiro lugar por ser fresco, ter um sabor amendoado, leve e picante, classificado pelos especialistas como ideal para combinar com pratos bem temperados. O produto é feito nas fazendas de Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, e Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul.

A lista classificatória com as demais marcas avaliadas pode ser conferida na matéria ‘Qual é o melhor azeite brasileiro?’, por Chris Campos. disponível aqui.