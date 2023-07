Kinoplex: confira o que vem no combo especial do filme Barbie na rede de cinemas

A estreia do filme da Barbie aconteceu na última quinta-feira (20) e já bateu recorde de audiência. A onda rosa invadiu o Brasil e o mundo e nos cinemas não seria diferente.

As redes de cinema brasileiras prepararam combos especiais de pipoca inspirados no filme da Barbie para os clientes curtirem a experiência de uma forma mais customizada. Na rede de cinemas Kinoplex o combo está seguindo à moda antiga, com uma recriação da piscina da boneca e todos os acessórios que o filme apresenta. O preço não foi divulgado pela empresa.