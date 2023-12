Kinoplex lança sala de cinema de luxo com bar e restaurante integrados

A rede Kinoplex de cinema está apostando em uma nova ideia no Shopping Vale Sul, em São José dos Campos (SP). A empresa resolveu transformar suas salas de cinema no mais completo serviço de luxo, com restaurante, bar e até um menu especial preparado pela vencedora do MasterChef Profissionais 2016, Dayse Paparoto.

O Kinoplex Diamante Vale Sul foi inaugurado no dia 30 de novembro. Foram investidos cerca de R$ 25 milhões para a criação e construção do projeto.

Um dos principais diferenciais além do restaurante e bar, é que as salas do cinema são equipadas com uma maquininha da Cielo, as poltronas permitem que os clientes façam pedidos de pipoca, snacks e bebidas sem sair do lugar a qualquer momento da sessão. O pedido é enviado para a cozinha e servido ao cliente assim que pronto.

O serviço está disponível em todas as quatro salas que, por sua vez, somam um total de 212 lugares em um espaço de aproximadamente 1.500 m².

Receitas testadas e aprovadas

