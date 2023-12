Kitcho Arashiyama: restaurante no Japão está entre os mais caros do mundo

Para os amantes da culinária japonesa, fica uma dica assertiva: o Kitcho Arashiyama, localizado em Tóquio (Japão), que vai te oferecer uma experiência para lá de excepcional tanto em sabores, aromas ou texturas, quanto em cultura, principalmente por estar no país.

Com o chef de cozinha Kunio Tokuoka à frente do que será servido aos clientes, o menu degustação contém dez pratos que incluem um dos melhores ingredientes do mundo, especialmente com a refeição kaiseki. No ambiente, ainda prevalecem as referências da região entre iluminação e disposição de objetos.

Para viver um momento como esse, basta custear o valor de U$ 380 a U$ 570 por pessoa, isso porque o portal Insper Paper destacou que o estabelecimento está entre os mais caros do mundo. Em uma visita ao país, fica ao seu critério mergulhar nessa experiência gastronômica ou não.

Receitas testadas e aprovadas

