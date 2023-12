Kladdkaka é eleito o melhor bolo do mundo de 2023 segundo guia gastronômico

Em mais uma lista com destaque mundiais gastronômicos do TastleAtlas, o Kladdkaka foi reconhecido como o melhor bolo do mundo em 2023 depois da coleta de dados no âmbito de sobremesas.

Apesar do nome difícil, a receita com criação na Suécia leva ingredientes tradicionais e métodos simples. O destaque do sabor vai para o cacau da sua preferência -com amargor aflorado ou não.

A massa, preparada sem fermento, resulta em camadas que alternam entre crocância e cremosidade, proporcionando uma experiência única ao paladar. As opções de combinações são variadas, incluindo desde frutas vermelhas até o tradicional chantilly, enriquecendo ainda mais o sabor do doce.

Como funciona a avaliação do TasteAtlas?

O guia é composto pela avaliação dos usuários e as suas experiências gastronômicas e culturais. No site, a votação acontece por meio de notas de 0,5 a 5,0, que indicam os resultados amadores que formam o ranking final.