Kopenhagen anuncia teste para assinatura mensal; confira como vai funcionar

A Kopenhagen, tradicional marca de chocolates e cafés, está inovando no mercado com o lançamento de um clube de assinatura em Niterói, Rio de Janeiro.

Por uma mensalidade de R$60,00, os assinantes podem degustar diariamente uma bebida da marca durante 30 dias. Contudo, este serviço está restrito, por enquanto, a apenas seis lojas da cidade.

A marca percebeu uma demanda significativa pelo serviço. No entanto, a expansão do modelo para outras regiões do país ainda não está no radar da empresa, que optou por manter o projeto em fase de teste por tempo indeterminado.

A iniciativa ganhou notoriedade nas redes sociais. No Twitter, um cartaz promocional do clube de assinatura viralizou, atraindo a atenção de muitos usuários.

O cartaz traz um QR Code que, ao ser escaneado, redireciona para o site oficial da Kopenhagen, facilitando a adesão ao serviço, que tem renovação automática a cada mês. Confira mais detalhes de como vai funcionar o clube de assinaturas na matéria do Estadão.