Kopenhagen realiza Parada de Natal com muito chocolate e atrações especiais

Dezembro chegou e trouxe consigo a magia do Natal, com muitas luzes, diversão, beleza e, claro, chocolates e doces. Neste domingo, 10, acontece em São Paulo a Parada de Natal da Kopenhagen, que promete muitas atrações e participações especiais.

A festa começa por volta das 10h, na Rua Oscar Freire, e o primeiro desfile natalino ocorre às 14h30, além de uma tarde recheada de atividades para as famílias, em especial para as crianças, com a chegada do Papai Noel.

A melhor parte do evento, porém, fica para o final, quando acontecerá às 19h30 o segundo desfile do dia, com um carro alegórico todo iluminado e fantasias que acendem conforme o movimento dos bailarinos. O evento ainda terá dois convidados ilustres, o ator Romulo Estrela e a atriz Marina Ruy Barbosa.

“Estamos comemorando 95 anos e queremos celebrar esse momento com o que há de mais genuíno na nossa marca, que é a conexão especial que temos com os nossos consumidores. Nossa expectativa é celebrar junto com as pessoas que, ano após ano, fazem da Kopenhagen a marca de chocolate mais amada do país e, que melhor forma de fazer isso, senão dando um verdadeiro presente de Natal para as pessoas?”, disse Maricy Gattai Porto, Diretora Executiva da Kopenhagen.

