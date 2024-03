Lambreta: saiba o que é e onde comer em 5 restaurantes de Salvador

A lambreta é um prato popular da Bahia e, apesar de ter o nome parecido com as famosas vespas italianas, não é por esse motivo que foi batizado assim. Na verdade, as lambretas recebem esse nome por terem sido feitas próximo ao rio Lambre.

É um prato cozido, que tem caldo, coentro, muita cebola e moluscos. A receita é amplamente conhecida em todo a Bahia e faz sucesso principalmente em Salvador e nas cidades do Recôncavo e litoral.

Para quem vai visitar a Bahia ou quer experimentar o prato diferente, o site iBahia separou cinco restaurantes na capital baiana considerados referências quando o assunto é lambreta, confira:

Rita Da Lambreta

Há mais de 10 anos no mercado, o restaurante mostra claramente que a lambreta é o prato principal do local, levando o nome da receita (Av. Dom Eugênio Sales, 60 - Boca do Rio, Salvador - BA, 41706-670).

PUBLICIDADE

Koisa Nossa

Com quase 4 décadas de funcionamento, o Koisa Nossa é um dos locais mais conhecidos quando se fala do molusco. Ele fica localizado na Mouraria, o point da lambreta na cidade (Travessa Engenheiro Allioni, 1 - Nazaré, Salvador - BA, 40040-060).

Boteco da Lambreta

PUBLICIDADE

Literalmente um boteco que serve lambreta, acompanhada de uma boa música e cervejinha. O cenário perfeito para quem ama as duas coisas (R. das Acácias, 463 - Pituba, Salvador - BA, 41810-050).

Don Papito

O restaurante se descreve como cozinha espanhola de alma baiana e foi um dos primeiros a acreditar e investir em lambreta na capital. O estabelecimento já recebeu prêmio da revista Veja Salvador e, atualmente, funciona apenas em delivery.

PUBLICIDADE

Boca de Galinha

Localizado no bairro de Plataforma, o restaurante oferece uma das melhores lambretas da cidade e ainda dispõe de uma das vistas mais bonitas do Subúrbio Ferroviário (R. Almeida Brandão, 58A - Plataforma, Salvador - BA, 40710-500).