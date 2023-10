Lanchonete temática apresenta programação exclusiva para o mês das crianças; confira

Passar o Dia das Crianças em família pode ser mais significativo do que qualquer presente material. E para celebrar essa ocasião com toda a felicidade que ela merece, a Mundo Animal, lanchonete com temática inspirada na selva, organizou algumas atrações especiais para o mês de outubro.

Para tornar o mês ainda mais especial e alegre, haverá um show temático exclusivo com música autoral durante todos os dias do mês de outubro, que será comandado por Leonel, o leão mais simpático da selva. Além disso, pais e filhos podem saborear bons pratos por um preço bastante atrativo, como o Batatão, carro-chefe da marca, que oferece uma mistura de batatas fritas, carnes, recheios e molhos variados; diferentes tipos de Tábuas para compartilhar, onde você escolhe a composição com as carnes, molhos e acompanhamentos que preferir; quatro diferentes opções de Pratos Kids para satisfazer a fome dos pequenos; além de Drinks e Sobremesas para todos os gostos.

Para tornar a experiência dos pequenos e dos adultos ainda mais incrível, a 11ª edição do combo Alegria da Selva está repleta de poderes e diversão em família. Os personagens da Turminha do Leonel, licença própria da M&A Franchising, holding detentora da Mundo Animal, acabam de chegar na selva de delícias para salvar a fórmula secreta do cardápio e incentivar as crianças a descobrirem seus superpoderes.

O combo é composto por um lanche com hambúrguer de 100g, porção de batatas fritas de 70g e o brinquedo colecionável exclusivo, que poderá ser escolhido entre: Leonel, Edu, Olivia, Zoe e Cleiton. A caixinha com esses itens sai no valor de R$34,90.

