Lavagem de cogumelos: o método ideal para manter sabor e textura

A matéria do Paladar, escrita por Felipe de Paula, contou com a colaboração de Flávio Tomio, professor de gastronomia do Senac, para explorar a correta utilização dos cogumelos na culinária.

Dentre as variedades mais comuns, como o champignon, shimeji e shitake, é crucial adotar o método adequado de limpeza. Segundo o chef, esses fungos já retêm uma quantidade considerável de líquido, então não é aconselhável lavá-los em água corrente.

Nesse sentido, utilizar um pano úmido para delicadamente remover sujeiras é a abordagem recomendada, garantindo que os cogumelos mantenham sua textura e sabor intactos.

A limpeza é um passo essencial, uma vez que esses fungos podem conter impurezas devido ao contato com o solo. Leia o conteúdo completo para ficar por dentro de outros detalhes sobre o uso do cogumelo na cozinha.