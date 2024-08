Especialista ensina como preservar vitaminas e minerais dos legumes

O ideal mesmo é preparar legumes variados na própria grelha - não são só as carnes que se beneficiam do sabor criado pelo fogo. Mas, se não for possível, aposte neste prato de legumes salteados como acompanhamento. É fácil de fazer, bonito de ser levado à mesa e ainda pode ser preparado no dia anterior.Veja como fazer. Foto: Felipe Rau/Estadão