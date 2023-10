Leite condensado caseiro: Aprenda com Chef a receita fácil de 3 Ingredientes

Ingrediente essencial para o preparo de sobremesas clássicas brasileiras como pudim e brigadeiro, o leite condensado é um saboroso resultado do método de conservação do leite criado em uma época em que as geladeiras ainda não haviam sido inventadas, e já foi até comercializado em farmácias como suplemento alimentar.

Hoje vendido como alimento comum nas prateleiras dos supermercados, o leite condensado é encontrado em diversos formatos, embalagens e marcas, mas você sabia que a versão caseira do produto é muito fácil de ser reproduzida? Com apenas três ingredientes batidos você pode obter porções para armazenar na geladeira, utilizar em receitas diversas ou consumir puro como guloseima naqueles momentos em que o paladar pede um docinho.

Juliana Motter, confeiteira da Maria Brigadeiro, ensina o passo a passo para um leite condensado caseiro com água, açúcar e leite no ponto perfeito. Confira aqui.