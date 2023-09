Let’s Grill: Datas, valores e tudo que você precisa saber sobre o festival de carnes

Nos dias 9 e 10 de setembro, acontecerá em Sorocaba o maior festival de carnes do Brasil: o Let’s Grill. Localizado na Arena Lucky Friends, o festival reunirá música, gastronomia e contará com o Circuito Rodei de Flat Track.

Esta edição do festival contará com uma estação 360º, apresentando mais de 10 tipos de fortes premium, e com versões vegetarianas. Além da corrida de motos, o evento terá shows regionais, exposição de grandes marcas, espaço kids radical e o Lounge Let’s Experience, um ambiente com comida e bebida. As informações são do G1.

Os ingressos já estão disponíveis. O primeiro lote está R$ 25 e o pacote para os dois dias custa R$ 40. As vendas podem ser feitas através do link.

