Lichia: 3 receitas com a fruta que é saborosa e traz benefícios à saúde

A lichia é uma fruta rica em vitamina C e que é a cara do verão, podendo fazer parte de diversas bebidas geladas que ajudam a refrescar nos dias mais quentes e a hidratar o corpo. Disponível em apenas um pequeno período do ano, os primeiros meses do período são o melhor momento para consumi-la.

Essa fruta tem muita água, o que a torna muito suculenta e refrescante, sendo perfeita para sucos, vitaminas e outras bebidas. A seguir, confira três receitas com lichia para fazer em casa:

Ceviche de lichia

Essa receita fácil e rápida de fazer é deliciosa e muito refrescante. O prato leva todos os ingredientes típicos do ceviche, com um toque especial de lichia, que se torna a protagonista no lugar do peixe. Veja a receita completa aqui.

Smoothie de lichia

PUBLICIDADE

Um bom smoothie precisa ser super cremoso, mais encorpado que um suco e uma vitamina, porém mais fluido do que um sorvete. Ele pode ser feito com água, leite, iogurte ou sorvete, mas sempre leva frutas ou vegetais frescos, como a lichia, que ajuda atrazer a cremosidade e um toque refrescante para a bebida. Veja a receita completa aqui.

Machá com lichia

O machá é uma ótima opção para dar energia e se refrescar no verão. Quando a bebida leva lichia ganha um toque mais cremoso e nutritivo. Veja a receita completa aqui.