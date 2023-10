Licores brasileiros dominam concurso mundial e garantem 8 medalhas

Na última segunda-feira (09), o Concurso Mundial de Bruxelas divulgou o resultado da avaliação de 2383 bebidas alcóolicas, e o Brasil se destacou com louvor emplacando seis medalhas de ouro com o Licor Creme de Cassis, do selo catarinense Schluck Licores.

A fabricante estabelecida no município de Blumenau ainda recebeu duas honrarias na categoria Grand Gold, que fica acima da ouro, voltada para pontuações acima da média que delimitam qualidade inquestionável. Entre as 18 revelações da premiação, os licores da Schluck são os únicos brasileiros da lista.

Felipe de Paula, na matéria ‘Licores brasileiros ganham seis medalhas de ouro no Concours Mondial de Bruxelles’, revela mais detalhes da marca e da produção artesanal da linha Kaffee Likör, que também conquistou altos pontos na premiação. Confira na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.