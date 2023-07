Um júri especializado avaliou 10 marcas de linguiça toscanas vendidas em supermercados; confira o ranking. Foto: Leo Martins | Estadão

De acordo com especialistas, a linguiça toscana é a melhor escolha pro churrasco. O alimento tem um preparo simples e fácil de fazer e conta com uma quantidade certa de gordura, o que traz suculência à carne.

Um time de jurados especializados no assunto foi convidado pelo Paladar para avaliar 10 marcas de linguiças vendidas em supermercados.

A que conquistou o primeiro lugar foi a Perdigão (R$ 18,50, embalagem com aproximadamente 530 g). Em segundo lugar, ficou a da marca Dia (R$ 15,99, embalagem com 500 g). E a terceira colocada no ranking, foi a Autêntica (R$ 25,90, embalagem com 400 g).

Confira abaixo todas as marcas avaliadas, organizadas em ordem alfabética:

Aurora (R$ 12,57, embalagem com aproximadamente 350 g), considerada suculenta, apresenta boa moagem, porém muito condimentada. A carne apresenta muita oscilação de cor, além de pedaços de gordura muito firmes.

Autêntica (R$ 25,90, embalagem com 400 g), apresenta textura razoável, com baixa condimentação, porém muita boa coloração e aparência, além de um sabor adocicado e boa suculência.

Continua após a publicidade

Dia (R$ 15,99, embalagem com 500 g), de bom sabor e suculência, a linguiça não apresenta muito aroma, mas compensa sendo bem equilibrada no sal, apresentando uma ótima textura e sabor da carne.

Frigoplus (R$ 12,20, embalagem com 370 g), avaliada como pouco suculenta e com sabor ácido, sua cor apresenta aditivos em excesso.

Perdigão (R$ 18,50, embalagem com aproximadamente 530 g), a campeã é considerada muito saborosa e suculenta, além de apresentar uma ótima aparência e moagem. É um produto bem equilibrado no sal, além de ter uma gordura média e textura agradável.

Qualitá (R$ 15,49, embalagem com 600 g), de boa aparência, porém um pouco seca. É bem equilibrada no sal, com pouca gordura e recheio muito moído. Apresenta sabor ácido.

Rei da Linguiça (R$ 26,98, embalagem com 500 g), para os jurados, o alimento possui uma coloração muito avermelhada e pouco suculenta. Além de um sabor bem salgado e alto teor de gordura.

Rocca (R$ 18,17, embalagem com 606 g), com sabor pouco agradável e moagem irregular, apresenta pedaços duros, além de uma grande oscilação de cor.

Sadia (R$ 25,43, embalagem com aproximadamente 750 g), apresenta sabor suave e suculento. Diversos pedaços de cartilagem são visíveis, além de ser uma peça gordurosa.

Continua após a publicidade

Salerno (R$ 17,98, embalagem com aproximadamente 500 g), após seu preparo, a peça ficou seca, apesar de apresentar suculência. A moagem foi classificada como fina, condimentação fresca, porém ácida. Apesar de tudo, agradou.

Confira aqui a matéria completa sobre o teste de melhor linguiça toscana do supermercado do Paladar.