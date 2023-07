Qual a melhor linguiça toscana para o churrasco; entenda porque a coloração e gordura da peça são importantes na hora de escolher. Foto: Leo Martins | Estadão

A linguiça toscana é a melhor escolha para o churrasco. Além de possuir um preparo bem fácil, também conta com uma quantidade certa de gordura, que vai trazer suculência à carne.

Um time de jurados convidados avaliaram 10 marcas de linguiças vendidas em supermercados. Mas antes de ver qual marca é melhor, que tal entendermos porque a coloração do alimento é tão importante na hora de escolher?

De acordo com o cozinheiro Egon Jais, da charcutaria Jais Handmade, a cor pode ser um ótimo indicativo para a quantidade de aditivos adicionados ao produto. Quanto mais clara, melhor, quanto mais escura, mais aditivos adicionados.

De acordo com o júri, a qualidade e quantidade de gordura da peça também é importante, fazendo bastante diferença na suculência da linguiça.

No teste, a marca eleita como a melhor foi da Perdigão (R$ 18,50, embalagem com aproximadamente 530 g). Para ver mais detalhes do teste e outras marcas que passaram pela análise, clique nesta matéria.