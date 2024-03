Linhaça: conheça os benefícios e veja receitas com essa semente que é considerada um ‘superalimento’

Os “superalimentos” são conhecidos por este nome por possuírem muitas qualidades para a saúde. A maioria são vegetais, frutas e grãos.

Ao Estadão, a nutricionista Carolina Pimentel, doutora em ciências pela Universidade de São Paulo (USP), explicou que “geralmente, a classificação é usada para comunicar ao consumidor sobre alimentos de alto valor nutricional.

Portanto, mesmo que não haja uma definição oficial de superalimentos, respaldada por estudos, dá para dizer que existem itens com características especiais. Entre eles estão azeite, chia, chá-verde, cúrcuma, linhaça e etc.

No caso da linhaça, é uma ótima fonte de ômega-3, que aparece em uma variante chamada de ácido alfalinolênico (ou ALA). A semente do linho contém ainda fibras que auxiliam no trânsito intestinal e oferece a lignana, componente que atua como uma espécie de hormônio e combate tumores. Passou a ser considerada como superalimento em meados de 1990.

Receitas com linhaça

Suco verde com linhaça e cúrcuma

Com apenas oito ingredientes esse suco tem possui ótimas propriedades anti-inflamatórias. Leva um mix de folhas verdes escuras, linhaça, cúrcuma e até aloe vera. A melhor parte é que não precisa coar e nem adoçar. Veja a receita completa aqui.

Sorvete cremoso de leite de caju, cacau e linhaça

Para fazer este sorvete caseiro não são necessários ingredientes muito diferentes ou utensílios específicos. Essa sobremesa é rápida e fácil de fazer, levando cacau e gel de linhaça para dar consistência. Veja a receita completa aqui.

Para descobrir outros ‘superalimentos’ e incluí-los em sua dieta, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.