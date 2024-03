Lombo de bacalhau dessalgado: especialistas elegem as 3 melhores marcas do mercado

Nesta temporada de Páscoa, no mês de março, o bacalhau torna-se uma das opções mais populares nos mercados, com inúmeras marcas disponíveis na seção de produtos refrigerados. Está com dúvidas sobre qual comprar? O teste do Paladar, do lombo de bacalhau dessalgado, pode te ajudar.

As marcas Bom Porto (1º lugar), Ribeiralves (2º lugar) e Momento Mambo (3º lugar) completaram o pódio dessa degustação, que buscou reunir 6 opções disponíveis nas prateleiras.

Segundo a matéria de Fernanda Meneguetti, aspecto visual, quantidade de sal, sabor e textura foram os critérios de avaliação dessa degustação às cegas. Leia o conteúdo na íntegra.

Bom Porto

A marca atendeu aos requisitos principais, especialmente pelo sabor equilibrado, aspecto brilhante e textura macia, mesmo ao apresentar um produto com lascas firmes -o que também é positivo.

Ribeiralves

A quantidade de sal, textura e brilho foram considerados agradáveis, assim como o seu sabor. Porém, essas características não se estenderam a todas as lascas da mesma embalagem, o que fez a marca perder pontos.

Momento Mambo

A boa cura e a quantidade de colágeno foram os destaques desta marca que a fizeram completar o pódio. No entanto, o excesso de sal tornou a experiência no paladar não tão agradável.