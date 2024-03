Luiz Nozoie, fundador de bar emblemático de São Paulo, morre aos 93 anos

Nesta segunda-feira, 25, Luiz Nozoie, fundador de um bar tradicional de São Paulo, faleceu aos 93 anos. Desde 1962, ele era o responsável pelo Bar do Luiz Nozoie, localizado na Avenida do Cursino, na zona sul do estado.

A notícia foi divulgada no Instagram oficial do estabelecimento, que lamentou profundamente a perda do seu fundador. O texto destacou o quanto Luiz Nozoie cativou muitas pessoas e criou memórias através do bar, além de ter inspirado muitos outros com sua trajetória de perseverança.

A história também relembra que ele começou o negócio como uma sorveteria, ao lado de sua esposa, dona Rosa. Com o passar dos anos e diversas mudanças, o bar ganhou reconhecimento especialmente por seus petiscos e variedades de cerveja.

O local tornou-se uma referência no estado, sendo frequentado por muitas pessoas. Segundo o portal Acessa.com, a morte de Luiz Nozoie, ocorrida durante sua internação hospitalar, foi atribuída a complicações devido a uma pneumonia. Aos 93 anos, Luiz deixa sua esposa, três filhos e netos.