Macadâmia protege as artérias com gorduras saudáveis; veja receita com a oleaginosa

As oleaginosas foram consideradas por muito tempo como vilãs da saúde por terem um alto teor calórico. No entanto, após pesquisas, foi descoberto que esse grupo de alimentos, na verdade, faria bem ao corpo e contribuiria para o controle de peso.

Isso acontece porque além de conterem vários nutrientes, as oleaginosas contribuem para o aumento da sensação de saciedade, aplacando a fome. Os cientistas alertam, porém, que essa atuação só se dá dentro do contexto do equilíbrio, sem excessos.

Dentro desse grupo de nuts, está a macadâmia, que embora não seja tão popular quanto outras opções como castanhas e nozes, faz muito bem à saúde.

Essa oleaginosa tem se destacado em pesquisas como guardiã das artérias, pela presença de gordura monoinsaturada. Ela também é rica em antioxidantes e seu sabor tende a ser mais delicado, podendo compor diversas receitas, como a paçoca de macadâmia.

Paçoca de macadâmia

Essa receita foi apresentada por Mariana Dias na aula “Paçoca” durante o 8º Paladar Cozinha do Brasil, e leva macadâmia no lugar do amendoim. O doce é fácil e rápido de fazer. Veja a receita completa aqui.

Para saber mais sobre as oleaginosas e seus benefícios para a saúde, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.