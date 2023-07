Macarrão cor-de-rosa da Barbie: aprenda como fazer

A cor rosa tem invadido diversos ambientes, como as telas dos cinemas, o catálogo de vestuário das lojas de departamento e até mesmo as cozinhas. Muitos restaurantes estão disponibilizando pratos especiais temáticos da Barbie, após o sucesso do filme da Barbie, dirigido por Greta Gerwig, que estreia na próxima quinta-feira (20).

E como a internet é um lugar de inúmeras possibilidades, muitas receitas temáticas caseiras estão circulando por aí. Uma delas é a de macarrão ao molho de beterraba, que foi ao ar no TikTok no início deste mês pelas criadoras de conteúdo Talitah e Yasmin Sampaio. O vídeo viralizou e já conta com mais de 1 milhão de visualizações.

A receita é simples: basta bater uma beterraba sem casca no liquidificador com meio pote de cream cheese e meio pode de creme de ricota, com sal e azeite a gosto. Depois, é só misturar o molho à massa de sua preferência, já cozida, e mexer em fogo baixo por aproximadamente quatro minutos. O prato pode ser finalizado com queijo e, como afirmam as Sampaio Girls, é o “ideal para alimentar sua patricinha interior”.