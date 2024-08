A melhor marca de macarrão sem glúten de 2024 segundo especialistas

O macarrão sem glúten está se tornando uma demanda que vem crescendo entre os clientes. Segundo o chef Valdir Oliveira, do restaurante italiano Cantaloup, várias marcas estão se empenhando nessa produção em larga escala, ampliando as variedades disponíveis nas prateleiras dos supermercados. Por isso, o Paladar reuniu o chef Valdir Oliveira e outros especialistas para descobrir qual é a melhor marca de macarrão sem glúten do mercado.

Jurados se reuniram no restaurante Cantaloup para avaliar a melhor marca de espaguete sem glúten do mercado. Foto: Leo Martins Foto: Leon Martins

Paladar Testou

Para essa degustação às cegas, foram selecionadas 12 marcas populares de massa espaguete sem glúten, compradas em grandes redes de supermercado da capital paulista. As massas foram preparadas seguindo orientações descritas nas embalagens e servidas aos especialistas tanto em uma porção pura quanto combinadas ao molho ao sugo.

espaguete sem glúten do mercado servido puro e ao molho sugo. Foto: Leo Martins Foto: Leon Martins

Com isso, puderam ser avaliadas em critérios como textura, capacidade de aderência ao molho, sabor e aparência, características fundamentais para definir uma boa massa espaguete sem glúten. A partir dessa preparação e critérios, os especialistas chegaram a uma conclusão.

Melhor marca de macarrão sem glúten do mercado

A marca Urbano se tornou a melhor marca de macarrão espaguete sem glúten do mercado, por apresentar um produto de sabor neutro, boa textura e elasticidade, além de uma massa de fios longos que adere ao molho com facilidade.

De acordo com informações da matéria de Cintia Oliveira, essa massa da Urbano é produzida por uma marca brasileira, em Santa Catarina, e utiliza farinha de arroz entre os ingredientes.

O espaguete sem glúten da Urbano foi a preferida do júri Foto: Leo Martins/ Divulgação

Além da Urbano, outras duas marcas conquistaram o pódio: Renata e Farfalle, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Confira todas as marcas avaliadas aqui.

Você sabe o que é massa sem glúten?

Como mencionado anteriormente, a melhor marca de macarrão sem glúten, Urbano, é produzida com farinha de arroz. Esse é um dos principais aspectos de uma massa sem glúten, já que, nessa versão, a farinha de trigo é substituída pela farinha de arroz com farináceos para garantir suas características particulares. Apesar dessa diferença na composição, preparar a massa sem glúten não inclui distinções. Apenas é necessário escorrer a massa um pouco antes e consumir logo depois de fazer, como indicaram os especialistas que participaram do teste.