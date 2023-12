Madero anuncia happy hour com preços promocionais; confira valores

Os restaurantes Madero Steak House e Madero Container estão lançando promoções especiais para o happy hour, visando atrair clientes durante o período de festas de final de ano. Disponíveis de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h, exceto em feriados, estas ofertas são uma resposta ao aumento das temperaturas e à demanda por espaços agradáveis para encontros pós-trabalho, bem como reuniões com amigos e familiares.

Durante o período de happy hour no Madero, canecas congeladas, caipirinhas, drinques e taças de vinho têm desconto de 50%. Isso significa que os chopes Heineken e Amstel, por exemplo, passam a valer apenas R$ 7,45. É a oportunidade perfeita para curtir com os amigos e familiares.

No Madero Container, os clientes ainda podem experimentar um combo composto por sanduíche, fritas e uma bebida (refrigerante, chá ou limonada) com 10% de desconto. Já nos restaurantes da marca Madero Steak House, o desconto de 10% no happy hour é válido para todo o menu, com exceção dos pratos Legno e das sobremesas. Os clientes podem se deliciar com a seleção de aperitivos que inclui mini coxinhas, chicken fingers, fritas e mini pastéis, perfeitos para compartilhar com amigos.

Ainda é possível experimentar os exclusivos Mini Cheeseburgers acompanhados de fritas, servidos em porção de quatro unidades. “Nosso happy hour é uma opção deliciosa para desfrutar de momentos de descontração na companhia de pessoas especiais.”, comenta o Chef Junior Durski.

Vale destacar que o Madero oferece o serviço de reserva online para todos os Madero Steak House do país por meio da plataforma Get In. Basta acessar, escolher o endereço, o horário e selecionar o número de pessoas. Também é possível definir qual o ambiente de preferência, como varanda, mezanino, área interna etc. Após baixar o aplicativo Get In, disponível nas plataformas Google Play e Apple Store, é só conferir os restaurantes disponíveis no site. O cliente ainda recebe confirmação e lembretes referentes à reserva via SMS.

Serviço

Local: Todos os restaurantes da Container e Steak House

Horário: Segunda a Sexta das 17h às 20h

