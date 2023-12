Mãe de Érick Jacquin morre aos 93 anos

Simone Jacquin, mãe do chef Érick Jacquin, faleceu aos 93 anos de idade. A informação foi confirmada pelo site da Band, nesta quarta-feira, 6. A causa da morte não foi revelada.

Jurado do programa Masterchef+, Jacquin já havia relatado a sua preocupação com a saúde da mãe em um dos episódios do programa. Na ocasião, o chef chegou a se emocionar e comentou que estava acompanhando a evolução do caso de perto.

“Ela tem idade avançada e não está bem. Então eu fui lá ver ela antes de começar [a gravação], passei três dias lá com ela’', comentou.

Em suas redes sociais, em fevereiro deste ano, Jacquin comemorou o aniversário de 93 anos de Simone e a homenageou com um post no Instagram. Na legenda, o chef escreveu: “Mamãe é uma mulher ativa e que me inspirou sempre a fazer a comida de verdade, aquela simples, mas de verdade…”

Em outra ocasião, Érick voltou a elogiar a cozinha de Simone e contou ainda que foi por sua causa que decidiu escolher a profissão que segue hoje. “História de comida na minha família é história de mulher. Minha mãe cozinhava hoje ela não cozinha mais, mas cozinhava muito bem. Quem ensinou minha mãe a cozinhar foi a minha bisavó, avó do meu pai. Eu sou cozinheiro por isso hoje, pelo cheiro da comida de família’’, afirmou para a Band.