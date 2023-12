Maionese com gosto caseiro? Descubra a melhor marca do mercado, segundo especialistas

A maionese é um sucesso, seja no hambúrguer ou na salada de batatas, ela sempre traz o gosto que falta nas receitas.

O molho caseiro sempre é a melhor opção, mas na correria do dia a dia muitas pessoas acabam optando pelas versões industrializadas vendidas nos supermercados.

Por isso, Paladar convidou um grupo de jurados para testar oito marcas do produto disponíveis nas prateleiras dos mercados. As maioneses foram testadas às cegas e foram avaliadas características como cor, aroma, textura e sabor.

Para os especialistas, a marca Heinz apresentou a melhor maionese, com sabor equilibrado, acidez delicada, aroma adocicado, temperada na medida e textura firme. Alguns jurados disseram ainda que o sabor da maionese se aproximou da versão caseira. Para saber o ranking com todas as maioneses testadas, leia esta matéria.