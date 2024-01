Maionese: qual foi a 3ª melhor marca eleita em 2023?

Em 2023, uma das edições do quadro Paladar Testou avaliou marcas de maionese industrializada afim de saber quais delas oferecem melhor qualidade ao consumidor.

Para isso, foram reunidos cinco especialistas no assunto - os chefs Paulo Yoller, Elisa Fernandes, Fred Caffarena, Paula Labaki e Thiago Koch -, que juntos degustaram e analisaram criteriosamente amostras dos oito selos mais famosos do mercado.

A avaliação foi feita às cegas (isto é, as porções de maionese foram distribuídas sem identificação das marcas), e cada produto foi experimentado duas vezes: puro e espalhado em uma bolacha do tipo cream cracker. Os critérios levados em consideração foram cor, textura e sabor, dando preferência aos produtos que mais se assemelham à versão caseira.

Após o teste, os jurados elaboraram um ranking elencando os melhores e os piores resultados, e o terceiro lugar, completando o destacado pódio, foi ocupado por uma das maioneses mais populares: a Hellmann’s.

A marca conquistou a posição por oferecer um sabor suave, com acidez muito equilibrada e textura leve. No entanto, o gosto se distancia bastante da versão artesanal. Para conferir o ranking completo, leia na íntegra a matéria ‘Qual a melhor maionese do mercado?’, por Chris Campos.