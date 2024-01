Maionese: qual foi a melhor marca eleita em 2023?

Molho à base de óleo e ovos, a maionese já é uma tradição em sanduíches, saladas, acompanhando batatas fritas e outros petiscos, temperando carnes, entre outras funções para lá de saborosas.

Se você tem algum contato com cozinha, no mínimo já deve ter ouvido falar que preparar uma maionese em casa, além de ser algo fácil, tem um resultado ótimo, mas infelizmente a durabilidade do produto é baixa, sendo necessário o consumo em poucos dias, mesmo sob refrigeração.

Por essa razão, muitos optam pela praticidade da maionese industrializada, afinal os conservantes inseridos na composição permitem o consumo a longo prazo. Mas, na hora de escolher entre as mais variadas marcas disponíveis no mercado, qual é a melhor opção para levar para casa?

Para ajudar nessa empreitada, o Paladar realizou um teste às cegas com os 8 selos mais populares, onde cada amostra foi submetida à avaliação de cinco especialistas e, depois, elencada em um ranking. O primeiro lugar foi ocupado pela maionese da marca Heinz, por apresentar uma acidez delicada, aroma adocicado e textura macia, além de ser a que mais se aproxima do sabor caseiro na lista.

Para conferir o ranking e a avaliação completa dos jurados, leia na íntegra ‘Qual a melhor maionese do mercado?’, por Chirs Campos, disponível aqui.