Maior festival de churrasco de São Paulo vai até este domingo com entrada gratuita

Neste dia dos pais, o Festival Direto no Fogo conta com churrasco regional, chefs convidados e seis horas de open food. Foto: Unsplash

De 24 a 27 de agosto Araraquara será palco para o maior Festival de Churrasco do Estado de São Paulo. Em sua 27ª edição, a Burning Fest, será no Estacionamento do Shopping Jaraguá Araraquara. Com entrada gratuita, o evento conta com shows ao vivo e uma ampla gastronomia para quem visita.

De acordo com o portal Morada, o festival foi criado em junho de 2022 e já passou por diversas cidades do estado de São Paulo. Recentemente, foi realizado na zona leste da capital.

O festival Burning Fest contará com uma programação muito diversa e opções gastronômicas como churrasco, parrila, costela de chão, torresmo, crepe, churros e sorvete. Além da famosa Batalha de Assadores. O evento acontecerá na Av. Alberto Benassi, 2270 – Jardim dos Manacas- Araraquara, das 12h00 às 22h00, até este domingo (27).