Maior festival de gastronomia de Portugal está a caminho de Maldivas; veja detalhes

Pratos preparados no fogo, momentos musicais e arte rupestre. Você encontrará um pouco de tudo na nova edição do Chefs on Fire. É oficial: o festival que reúne grandes nomes da culinária portuguesa ao redor de uma fogueira irá acontecer em outro país pela primeira vez.

As Maldivas foram escolhidas como o local para o spin-off do vencedor do prêmio nacional de turismo gastronômico. O evento, considerado “o melhor festival gastronômico de Portugal”, fará sua estreia na ilha asiática entre os dias 3 e 5 de novembro para os hóspedes do hotel cinco estrelas W Maldivas, na Ilha Fesdu.

Sob a liderança do chef Alexandre Silva, proprietário dos restaurantes Fogo e Loco, e vencedor de uma estrela Michelin em 2015, a apresentação reunirá pratos tradicionais e ingredientes locais. A experiência gastronômica seguirá um cardápio fixo com vista para o céu estrelado do destino paradisíaco.

Segundo o portal Nit, como de costume, o Chefs on Fire contará com diversos momentos musicais. Nesta ocasião, o evento será embalado pelos sons do indie rock da banda portuguesa Best Youth, que também se apresentou na primeira edição pop-up no norte do país, em Foz de Côa, em 14 de outubro. A edição regular do festival ocorreu no Fiartil — Feira de Artesanato do Estoril, de 8 a 10 de setembro.

Receitas testadas e aprovadas

