Durante os dias 3 a 6 de agosto acontece o maior festival de torresmo do Brasil. Foto: Unsplash

O Torresmofest voltará a Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no mês de agosto. O evento acontece entre os dias 3 a 6 de agosto, no Bangu Shopping.

De acordo com o portal Diário do Rio, a feira conta com 20 expositores, além de diversos pratos a base de carne suína, além de trucks com uma variada gastronomia: hambúrgueres, doces, chopp artesanal e um outro alimento que é sucesso - Frangorresmo.

O festival também contará com uma programação de shows ao vivo, com covers de bandas nacionais de estilo pop rock e sertanejo.

Outras iguarias que estarão disponíveis no cardápio são joelho, leitão a pururuca, torresmo de rolo, costela suína, pernil, panceta e outros pratos. A expectativa é de um consumo de 15 toneladas de carne, durante os quatro dias.