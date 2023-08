Maior Festival gastronômico reabre as portas em São Paulo neste sábado com pratos até R$ 50

O Taste, que é o maior festival gastronômico do mundo e foi responsável por reunir 28 mil pessoas no Parque Villa-Lobos no último final de semana, chega aos últimos dias da edição entre sexta-feira (25) e domingo (27), pronto para promover o melhor da gastronomia com renomados chefs.

O evento conta com mais de 30 restaurantes, entre eles Mocotó, Z Deli, Ping Yang, Quincho, Fasano, Le Jazz e Komah, que oferecem pratos exclusivos por até R$ 50. O cardápio completo, incluindo os pratos que serão servidos nos dias 26 e 27, pode ser acessado no site oficial do Taste.

Para este final de semana, a programação está repleta de degustações na Adega Taste, atrações musicais no palco Claro Música, aulas no Fire Pit by Santander e workshops no Papo de Cozinha by Electrolux. Confira os destaques de sábado e domingo:

Sábado (26)

Papo de Cozinha by Electrolux às 14h30: Edson Leite ministra a aula de Comida de Heróis ensinando a fazer o prato Coração de Wakanda, inspirado no filme Pantera Negra, que leva purê de batata e banana da terra frita;

Adega Taste às 17h: Workshop Velho Mundo, com o sommelier Kaio Alves;

Fire Pit by Santander às 17h30: Sorvete de frutas na brasa, por Eduardo Prado;

Papo the Bar às 18h: Workshop Smirnoff Caipiroska Sem Mistérios.

Domingo (27)

Papo de Cozinha by Electrolux às 16h: Claudia Mattos ministra a aula Reaproveitamento na Cozinha;

Adega Taste às 13h: Harmonizando queijos e cervejas especiais com Tirolezh e Baden Baden;

Fire Pit by Santander às 17h30: Frutos do mar da Ilha Comprida na brasa com Tia Nice, Thiago Vinicius e Cátia, do Organicamente Rango;

Papo the Bar às 13h: o Workshop Baileys, Porque eu Mereço! – Iced Caramel.