Maior Oktoberfest das Américas acontece no Brasil; confira data e pratos do evento

No período de 04 a 22 de outubro acontece em Blumenau, Santa Catarina, a 38ª edição do Oktoberfest da cidade. O evento é considerado o maior em sua categoria no continente americano inteiro e é focado na gastronomia alemã com apresentações musicais, brincadeiras, concursos, competições, desfiles e, claro, muita cerveja.

Garantindo experiências culinárias ligadas às tradições alemãs, os pratos servidos durante o evento contam com espetinhos, batata frita, Spatzle, frango, cuca, waffle, pão com bolinho, carne de porco, carne de pato, codorna, crepe, Rollmops, cachorro-quente, opções veganas, sem glúten e sem lactose, Bretzel e pizza alemã, segundo informações do portal de notícias Alexandre José.com.

O evento acontece no Parque Vila Germânica com classificação livre para todos os públicos, e os ingressos ainda estão à venda, podendo ser adquiridos pelo site oficial do evento.

Receitas testadas e aprovadas

