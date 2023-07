A cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce em Minas Gerais, quebrou novamente o próprio recorde de maior queijo minas do mundo. O recorde de maior doce de leite também foi quebrado. A tradicional delícia mineira foi apresentada na 13ª Festa do Queijo, realizada no último domingo (23), na Praça Coronel Calhau, no centro da cidade.

Desde 2011, a cidade vem realizando o desafio de produzir o maior queijo minas do mundo. O Rank Brasil, representado no Livro dos Recordes, foi atualizado na última edição e agora, o maior queijo atual pesa 2.727 quilos. O antigo recorde, do ano passado, era de 2.453 quilos de acordo com o portal O Estado de Minas.

Para seu preparo, foram usados 28 mil litros de leite, 400 quilos de sal, além de coalho e fermento. O tempo de produção também bateu recordes, foram 10 horas de trabalho, com ajuda de 15 profissionais e cinco dias na câmara de resfriamento.

O queijo “desfilou” pela cidade e foi dividido em pequenos pedaços, distribuídos entre centenas de visitantes presentes no evento. A festa contou com presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e de outros políticos da região.

Festa tradicional

A base da economia de Ipanema é a produção leiteira. A Festa do Queijo é um dos eventos tradicionais do calendário turístico regional e conta com atrações musicais, concursos gastronômicos, barracas de artesanatos, comidas típicas e shows locais.

Além do tradicional queijo, a festa conta com grandes porções de doce de leite, que quebrou seu próprio recorde com um total de 1.070 quilos. A queimadinha (bebida mineira de leite caramelizado) servida em um bule gigante não fica pra trás, somando um total de 1.200 litros.

Pela primeira vez, os participantes tiveram a oportunidade de comprar queijos de barracas com produção local. A iniciativa aumenta não só o lucro das empresas, como oferece aos visitantes uma maior gama de experencia.