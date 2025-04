Make Hommus. Not War serve jantar inspirado na imigração árabe no Brasil; saiba como reservar

A culinária brasileira carrega traços de diversas culturas, e a influência árabe é uma das mais marcantes. No fim do século 19 e início do 20, imigrantes árabes chegaram ao Brasil e, diante da falta de ingredientes como tahine e romã, reinventaram seus pratos com o que encontraram por aqui.

Para celebrar essa herança e homenagear a adaptação desses sabores, o casal Talita Silveira e Fred Caffarena criou um jantar especial no Make Hommus. Not War — uma experiência que resgata e reimagina tradições em um banquete cheio de história. As informações são da repórter Fernanda Meneguetti para o Paladar.

O que é servido no jantar inspirado na imigração árabe?

O menu do Make Hommus. Not War é dividido em etapas e começa com uma sequência de pratos tradicionais repensados com ingredientes brasileiros. Nos primeiros tempos, são servidos hommus com maionese, fatoush com melão, muhammara com castanha de caju, coalhada quase líquida e um charutão recheado com abóbora e arroz, envolto em folha de repolho.

A surpresa vem logo depois: uma caixinha do Habib’s com três esfihas artesanais criadas por Fred Caffarena. “Se você pensar, ninguém popularizou tanto a esfiha quanto o Habib’s”, afirma o chef. Os recheios variam de carne bovina com pimenta harissa a escarola com alho e amêndoa.

O jantar segue com pratos autorais, como o beirute de rosbife de cordeiro com hommus, um kibe cremoso de mandioca recheado com frango e servido com coalhada e tucupi, além de um shawarma de carne macia no pão artesanal crocante.

Na sobremesa, o destaque é o malabie com damasco e folhas de ouro, acompanhado por folhadinhos árabes e ataíf de nata.

Quanto custa e como reservar?

O banquete custa R$ 139 e é servido no balcão do térreo, com sessões às 19h30 e 21h30, de terça a sexta-feira. As reservas devem ser feitas pelo WhatsApp: (11) 99176-5171.

Make Hommus. Not War

Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. Ter. a sex., às 19h30 ou às 21h30. Reservas: WhatsApp (11) 99176-5171. Instagram: @makehommus