Manduque Massas e Maçãs: conheça a nova taverna italiana aberta em Pinheiros

Localizada próxima à entrada da rua Dr. Manoel Carlos Ferraz de Almeida, dentro de um comedor construído nos anos 70 no bairro de Pinheiros (SP), está o novo restaurante de comida italiana cujo comando está nas mãos de Ana Paula Sater - isso mesmo, a esposa do famoso cantor pantaneiro Almir Sater.

Fazendo um trocadilho com a famosa música ‘Tocando em Frente’, a taverna leva o nome Manduque Massas e Maçãs, e traz em seu cardápio pratos aconchegantes como massas, antepastos, sobremesa única e taças de vinho, funcionando das 11h às 18h.

Mais detalhes sobre a criação, o funcionamento e as iguarias servidas no estabelecimentos são descritos na matéria ‘Esposa de Almir Sater abre taverna italiana no Mercado de Pinheiros’, por Fernanda Meneguetti, que também aponta para os destaques da casa e revela alguns preços. Confira na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

