Manteiga ghee: o que é e como fazer?

Embora o termo seja um tanto estranho para os falantes da língua portuguesa, o significado não indica nada absurdo ou fora do cotidiano. Ghee nada mais é do que uma manteiga clarificada de origem indiana, feita com 100% de gordura.

Mesmo sendo, como toda manteiga, derivada do leite, ela não contém lactose, visto que os sólidos lácteos são eliminados da mistura durante o processo de cocção. Isso a torna ideal para o consumo de quem não possui restrição alimentar de outra natureza - intolerantes à lactose, por exemplo.

Além disso, a ghee tem outros benefícios, entre eles a cor intensa e atrativa, sabor amendoado e excelente capacidade de durabilidade. É possível encontrá-la pronta em potes em determinados mercados, mas a obtenção artesanal também é uma boa opção, além do preparo ser fácil.

Uma barra de manteiga pode dar origem a essa e outras duas versões diferentes de manteiga, e você pode conferir a receita para prodzi-las por meio da matéria ‘Como fazer manteiga noisette, clarificada e ghee’, por Renata Mesquita, disponível aqui.