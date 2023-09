Marca de rum lança primeira bebida envelhecida em barril de chocolate do mundo

Os fabricantes de rum costumam usar barris de carvalho para envelhecer a bebida derivada do açúcar, dando uma complexidade suave de caramelo ao líquido acabado. Agora a Brugal encontrou uma maneira de fazer isso como nunca foi feito antes: barris torrados com cacau caribenho para criar algo único.

A destilaria dominicana apresentou a Colección Visionaria , uma série contínua dedicada à inovação. Após a maturação o resultado é um rum robusto, com aroma de chocolate quente polvilhado com canela. No paladar, os fios de caramelo e melaço familiares à categoria são alongados e realçados pela presença de especiarias cítricas, bergamota e um toque de nozes torradas.

Segundo o Food And Wine, a versão limitada está disponível por US$ 100 (quase R$ 500 na cotação atual) a garrafa nos EUA. Apenas quatro lotes foram disponibilizados.

