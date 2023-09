Marcos Mion surpreende Demi Lovato com doce favorito da cantora; saiba qual é!

Neste sábado, 9, a cantora Demi Lovato esteve presente no Caldeirão com Mion, da Globo, e o apresentador teve a oportunidade de corrigir um erro cometido em 2021, quando ainda estava no comando do programa Legendários, na Record, e entrevistou a cantora.

Na ocasião, segundo o Noticias da TV, ele entrevistou a cantora, que ficou decepcionada por não receber seu doce brasileiro favorito: brigadeiros. Dessa vez, ele comprou uma caixa de brigadeiros para Demi.

Além disso, na caixa ele colocou opções clássicas e sabores diferentes para experimentar. Ela ficou extremamente feliz, e contou que serão ótimos para comer depois de show, quando volta para o hotel e tem vontade de saborear um bom doce. A cantora gosta tanto do doce, que quando veio ao Brasil em 2014, falou “brigadeiro” em vez de “obrigado”.

Receitas testadas e aprovadas

Confira o caderno de receitas virtual do Paladar e se inspira com receitas testadas e aprovadas pela equipe.