Margot Robbie no red carpet de Barbie Foto: Reprodução | Instagram @margotrobbieofficial

Margot Robbie deu vida à Barbie no novo filme que estreou nos cinemas nesta quinta-feira. A estrela de Hollywood, compartilhou em entrevista à revista britânica Women’s Health, a dieta que costuma seguir e quais são suas comidas favoritas.

Segundo a atriz, o café da manhã geralmente é mingau. “Durante a manhã tomo um smoothie para fortalecer a imunidade. Normalmente, como uma salada de frango no almoço, e no jantar como atum com batata-doce”, explicou.

Margot Robbie também confessou que é apaixonada por chás, hábito que adquiriu da época que morou no Reino Unido. A artista também disse que não segue uma dieta restritiva.

“A comida é uma grande coisa para mim. Adoro hambúrgueres e batatas fritas, que peço acompanhados com um copo de cerveja”, contou. “Nos Estados Unidos, minha refeição preferida é um hambúrguer de trufas duplas da rede americana Umami Burger: vem com fondue de trufas de queijo, aioli de trufas e glacê de trufas”, confessou.