Marido de Helena Rizzo participa pela primeira vez do MasterChef: ‘Não queria’

Guitarrista da banda de rock instrumental chamada Macaco Bong, Bruno Kayapy é marido de Helena Rizzo há quase uma década. E, no penúltimo episódio do reality, apresentado na terça-feira, 31, Bruno fez sua primeira aparição no programa MasterChef, compondo a lista de convidados da chef para experimentar o resultado da prova de serviço executada pelos competidores.

Após a gravação, o artista concedeu uma entrevista ao Band.com, onde detalhou as impressões de ver sua esposa ao vivo no estúdio pela primeira vez: “Estava bem animado, sempre quis vir, a Helena sempre me convidou, mas eu não queria entrar muito nesse mundo dela para deixá-la bem à vontade. Ela é uma pessoa que se entregou, se jogou muito e se dedicou bastante. Esperei o momento certo, agora ela chamou e estou bem feliz”.

Ainda conta que antes mesmo de experimentar a comida da chef, ele ousadamente preparou uma receita para ela: “Fiz um peixe assado pra ela lá em Cuiabá. Ela adorou. Quando eu vim para cá [São Paulo], ela me levou no Maní. O primeiro prato que comi no restaurante, e que tenho apego até hoje, é a moqueca”. E as receitas que ele faz e a chef mais gosta são galinhada com pequi, peixe e churrasco.

“Helena me ensinou a fazer maionese caseira e a mexer com fogo. Lembro que ela me falou que o segredo do churrasco é saber dominar o fogo, e ela pegou um carvão com a mão, eu pensei: ‘cuidado’. É muito parecido com o que eu sou na minha área, na música, ela tem muito isso de se jogar. Ela é um aprendizado constante. Aprendo com ela o tempo todo”, acrescenta o músico apaixonado.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.