Comandado pelo chef Thiago Piazza, o Marinna Gastronomia irá oferecer um novo jantar especial na casa. Com inspirações da gastronomia japonesa e francesa, o menu será de 6 tempos, com pratos que misturam ingredientes e preparos da culinária de cada país.

O curso começa com um Tartare de Atum, que mescla o preparo do prato francês com o peixe típico da culinária japonesa, e é servido em forma de canapés sobre folhas de arroz crocante, podendo ser harmonizado com vinho branco, rosé ou cervejas mais leves. Um vinagrete de ostras com moyashi, acompanhado de legumes ao óleo de gergelim, compõe o segundo prato do menu, e também cai bem com bebidas leves e aromáticas.

A terceira etapa conta com porco laqueado ao caldo de shitake e katsuboshi, sendo perfeito para degustar ao lado de um espumante ou uma cerveja mais leve.

A lula recheada com shimeji é flambada com Triple-Sec e acompanha laranjas caramelizadas, combinando os sabores cítricos com a identidade japonesa do molusco e do cogumelo, sendo a quarta etapa do jantar, e segue o mesmo perfil de sugestões para harmonização com bebidas.

O Mixte Wagyu Teppanyaki mistura as duas culinárias e tem a nobre carne japonesa como estrela principal. Harmoniza bem com vinhos tintos e cervejas de sabor mais intenso.

PUBLICIDADE

A sobremesa Mille-Feuille Au Thé Matcha finaliza o menu, com massa folhada, creme de confeiteiro e matchá, podendo ser harmonizada com vinhos espumantes doces e cervejas leves.

O jantar ocorre no dia 25 de Agosto e custa 220 reais. As reservas devem ser feitas no telefone do restaurante e as vagas são limitadas.

Marianna Gastronomia

Endereço: Rua Guaimbé, 439 - Mooca.

Funcionamento: Terça a Sexta das 12h às 14h30 e das 18h às 22h / Sábado das 12h às 22h30.Delivery: iFood e take away.

PUBLICIDADE

Instagram: @marinna.gastronomia