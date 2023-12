Massa de tapioca: após testes, especialistas elegem a terceira melhor marca do mercado

Famosa em todas as regiões do Brasil, a tapioca é um dos vários subprodutos da mandioca e é uma iguaria extremamente versátil, podendo fazer parte do café da manhã ou da tarde e ter diversos recheios, como manteiga, ovos, queijos, geleias, creme de avelã, entre outras possibilidades.

Existem no mercado muitas marcas que oferecem a versão industrializada da massa, pronta para finalizar o cozimento em uma frigideira, e como sempre entre os selos o que varia não é apenas o preço, mas a qualidade do produto. Tendo isso em vista, o Paladar promoveu mais uma edição do quadro Paladar Testou.

Juntos, os especialistas Paulo Soares, responsável pela cadeira de gastronomia brasileira da Le Cordon Bleu; Lucas Tosta, da Padoca do Mani do Shopping Iguatemi; Ale Sotero, chef de confeitaria e panificação do restaurante Mocotó, e Rodrigo Isaias, cozinheiro responsável no restaurante Benedita Cozinha, provaram e avaliaram amostras de 12 marcas.

Entre os selos, a terceira melhor marca de massa de tapioca classificada foi a Da Terrinha, avaliada com boa aparência, sabor delicado, aroma suave, ótima textura e muito fácil de ser preparada.

Você pode conferir o ranking completo e as avaliações detalhadas do júri na matéria ‘Qual a melhor tapioca do supermercado?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.