Mastechef+ prepara surpresa para um dos chefs e garante emoção no episódio

A edição da noite desta terça-feira (12) do Mastechef+, às 22h30, vai trazer muita emoção principalmente para Helena Rizzo, por meio de um momento que foi preparado pelos funcionários do programa durante os bastidores e sem que a chef soubesse da programação.

De acordo com o portal Band, em um dos desafios, o pai da chef, Roberto Bins Jr., vai ser o convidado especial. Pensando nesse contexto, os competidores terão que cozinhar em dupla, com a participação de Helena Rizzo e o seu genitor, que revezarão os preparos do prato.

‘’Foi realmente uma surpresa para ela, porque a gente conseguiu fazer todo o esquema sem ela saber (...) Foi um negócio bem emocionante. Ela se emocionou, eu também, e a gente trabalhou juntos, acho que ficou bem legal’', esclareceu Roberto.

Apesar de ser a primeira vez que o pai da chef aparece no programa, ele deixou claro que ambos cozinham juntos em comemorações, como o Natal ou o Ano Novo. ‘’A gente costuma fazer paella e é muito legal’', reafirmou, sobre as férias dos dois.

Receitas testadas e aprovadas

